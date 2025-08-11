Ричмонд
Сычев: «Даже не думал о переезде в Европу. Родная земля дала тебе все, ты должен отплатить той же монетой»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил идею о переезде в Европу на постоянное место жительства.

Источник: РИА "Новости"

«Переезд в Европу? Ни в коем случае, даже не думал об этом. Один из главных моих принципов: родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой. Я свои опыт, энергию и желание отдаю ради развития таких же детей, каким когда-то был я. Нужно помогать футболу в нашей стране.

Меня даже периодически не тянет приезжать в Европу. У нас настолько красивая страна, замечательные люди. Можно отлично путешествовать и в пределах России. Она ведь очень разнообразная», — сказал Сычев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

В качестве футболиста Сычев выступал не только в России, но также играл за «Марсель» во Франции, минское «Динамо» в Белоруссии, «Окжетпес» в Казахстане и «Пюник» в Армении.