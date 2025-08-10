Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

У Роналду 5 голов в 3 матчах за «Аль-Наср». Сегодня Криштиану забил «Альмерии»

«Альмерия» принимает саудовский клуб (1:1, первый тайм) в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

Криштиану Роналду сравнял счет в игре после передачи от Садьо Мане на 17-й минуте.

Таким образом, Криштиану забил 5 голов в 3 товарищеских матчах за «Аль-Наср» подряд. В четверг он сделал хет-трик против «Риу Аве».