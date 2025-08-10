У Роналду 5 голов в 3 матчах за «Аль-Наср». Сегодня Криштиану забил «Альмерии»

Криштиану Роналду сравнял счет в игре после передачи от Садьо Мане на 17-й минуте.
Таким образом, Криштиану забил 5 голов в 3 товарищеских матчах за «Аль-Наср» подряд. В четверг он сделал хет-трик против «Риу Аве».
«Альмерия» принимает саудовский клуб (1:1, первый тайм) в товарищеском матче.
