Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Мостовой о том, кто лучше играет в хоккей — он или Аршавин: «Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я»

В субботу бывший полузащитник «Спартака» и сборной России принял участие в хоккейном гала‑матче на «Кубке Овечкина», который прошел в Мытищах. Мостовой выступил в составе команды Павла Дацюка.

Источник: Спортс"

Андрей Аршавин играл в команде капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая одержала победу со счетом 11:7.

«Кто лучше из нас с Аршавиным лучше играет в хоккей? Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я», — сказал Александр Мостовой.

Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом».

