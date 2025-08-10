Мостовой о том, кто лучше играет в хоккей — он или Аршавин: «Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я»

Андрей Аршавин играл в команде капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая одержала победу со счетом 11:7.
«Кто лучше из нас с Аршавиным лучше играет в хоккей? Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я», — сказал Александр Мостовой.
Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом».
