«Аль-Наср» Роналду уверен в трансфере Комана и не интересуется Ферраном (Фабрицио Романо)

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить около 30 млн евро за Комана, а самому 29-летнему французу предложен контракт с зарплатой 20−25 млн в год.

Также, по данным Романо, «Аль-Наср» не работает над трансфером форварда «Барселоны» Феррана Торреса, который якобы рассматривается как подмена для Роналду. Утверждается, что 25-летний испанец сосредоточен только на выступлении за каталонский клуб.

