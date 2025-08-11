«Аль-Наср» Роналду уверен в трансфере Комана и не интересуется Ферраном (Фабрицио Романо)

Ранее стало известно, что саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить около 30 млн евро за Комана, а самому 29-летнему французу предложен контракт с зарплатой 20−25 млн в год.
Также, по данным Романо, «Аль-Наср» не работает над трансфером форварда «Барселоны» Феррана Торреса, который якобы рассматривается как подмена для Роналду. Утверждается, что 25-летний испанец сосредоточен только на выступлении за каталонский клуб.
