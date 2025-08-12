Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».