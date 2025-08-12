Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.20
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L"Équipe)

Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: "Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ.

Источник: Спортс"

Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».

Как утверждает L"Équipe, «ПСЖ» поддерживает вингера Усмана Дембеле в борьбе за приз лучшему футболисту сезона в мире, но, не желая никого обидеть, оставляет дверь открытой и для других кандидатов из числа футболистов клуба, включая Хакими.

При этом, осознавая провокационный характер интервью Хакими, способный вызвать шумиху, клуб попытался удалить фрагмент о «Золотом мяче». Однако Хакими не согласился, считая, что имеет право заявить о своем желании получить награду.

В связи с этой ситуацией «Пари Сен-Жермен» заявил, что «очень спокоен» и полностью «сосредоточен на подготовке» к матчу за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа.

Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Хакими, Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц — среди номинантов на «Золотой мяч».