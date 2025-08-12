Магуайр включил Роналду, Бруну, Стоунза, Мареза и Погба в команду для игры 5 на 5: «Поль здорово играл за “МЮ”, но его разносили, если он не был лучшим в матче»

Дальше — Бруну. И Поль Погба. Насколько хорош он был? Он был отличным футболистом, и это еще один игрок, насчет которого возникает вопрос: а выжали ли мы максимум из него? Он еще очень многое мог предложить. Он здорово играл за «МЮ», но ожидания были колоссальными, не так ли? От него требовалось быть лучшим в каждом матче, в противном случае его разносили. Но у него было все, он был невероятным игроком.