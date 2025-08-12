Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Магуайр включил Роналду, Бруну, Стоунза, Мареза и Погба в команду для игры 5 на 5: «Поль здорово играл за “МЮ”, но его разносили, если он не был лучшим в матче»

"Начну с Джона Стоунза. Он отлично работает с мячом, невероятно. Это лучший центральный защитник, с которым я играл, если говорить о партнерстве. Я чувствовал, что мы очень хорошо понимали друг друга.

Источник: Спортс"

Я мог бы выбрать Рафу Варана, но он скорее для игры 11 на 11. Отличный футболист и славный парень.

Дальше — Бруну. И Поль Погба. Насколько хорош он был? Он был отличным футболистом, и это еще один игрок, насчет которого возникает вопрос: а выжали ли мы максимум из него? Он еще очень многое мог предложить. Он здорово играл за «МЮ», но ожидания были колоссальными, не так ли? От него требовалось быть лучшим в каждом матче, в противном случае его разносили. Но у него было все, он был невероятным игроком.

Итак, Стоунз, Бруну, Погба. Рияд Марез — я играл с ним, фантастический футболист, для игры 5 на 5 — сумасшедший вариант.

Ну, а нападающим, разумеется, был бы Криштиану Роналду.

Получается хорошая команда. Не хотел бы я играть против нее в защите«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.

