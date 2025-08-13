Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора Марселино из «Васко да Гама» за 4,5 миллиона евро.

Источник: Спортс"

С самим футболистом армейцы уже согласовали трехлетний контракт. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.

В сезоне чемпионата Бразилии-2025 27-летний футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.