Я здесь для того, чтобы показывать свой максимум. Я понял, что не могу бороться с этими игроками, но могу помочь им — а они могут помочь мне. Я многому у них учусь. Не думал, что так будет«, — заявил форвард “Барселоны” в интервью BBC.
Роберт Левандовски: «Вижу, что по-прежнему не мне надо догонять молодых игроков, а им меня»
"Когда я вижу, что мне по-прежнему не нужно догонять молодых игроков, что это им по-прежнему нужно меня догонять, то это означает, что следующий сезон может получиться очень хорошим.