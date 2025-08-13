Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Роберт Левандовски: «Вижу, что по-прежнему не мне надо догонять молодых игроков, а им меня»

"Когда я вижу, что мне по-прежнему не нужно догонять молодых игроков, что это им по-прежнему нужно меня догонять, то это означает, что следующий сезон может получиться очень хорошим.

Источник: Спортс"

Я здесь для того, чтобы показывать свой максимум. Я понял, что не могу бороться с этими игроками, но могу помочь им — а они могут помочь мне. Я многому у них учусь. Не думал, что так будет«, — заявил форвард “Барселоны” в интервью BBC.