Ассистент Станковича Сакич о «Спартаке»: «Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер»

— Мы можем довольствоваться тем фактом, что команда, пропустив гол, сравняла счет и боролась до самого конца. Ребята показали характер. В серии пенальти нечего комментировать, соперник победил.
— Как оцените игру Гузиева и как вам сочетания в центре обороны?
— Гузиев провел хороший матч, учитывая то, что это первый матч в стартовом составе, если я не ошибаюсь.
— Можно ли сказать, что в этом матче лучшим в «Спартаке» был Зорин?
— Сейчас нет смысла говорить об индивидуальных действиях. Мы проанализируем матч, все посмотрим и оценим. Да, мы могли сыграть лучше, но были ошибки и брак. Не смогли достичь того, чего хотели. Впереди у нас важный матч, и мы должны готовится к этой встрече.
— На данный момент «Спартак» в каком состоянии?
— Мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом», — сказал ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.