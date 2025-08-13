Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Вячеслав Глеб: «С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей — спорт номер один. КХЛ — международный уровень, вторая лига после НХЛ. Приезжают суперкоманды, суперзвезды»

«Если добрые люди подарят мне парочку абонементов на хоккей, то я с удовольствием буду ходить на “Динамо” Минск. Конечно, если они хотят выигрывать. Я уже не раз говорил, что мое присутствие — почти стопроцентная победа “Динамо”.

Сейчас на футболе нет такого ажиотажа, как на хоккее. Если только за скобки взять брестское «Динамо». У меня даже в прошлом сезоне возникали проблемы с билетами. Было время пойти на хоккей, но не было билетов. Я не смог купить. Это говорит о потрясающем интересе к хоккею.

«Динамо» радует игрой. Любо-дорого смотреть. Континентальная хоккейная лига — международный уровень. Вторая лига после Национальной хоккейной лиги. Приезжают суперкоманды, суперзвезды. Естественно, уровень хоккея — топовый. Всем интересно прийти, посмотреть и поболеть за свою команду.

С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей, наверное, спорт номер один у нас. Мне друзья рассказали, что пришел топовый вратарь Фукале. Мне же Демченко по прошлому сезону понравился, очень хорошо играл. Он тоже топовый.

У «Динамо» есть Шипачев — очень умный игрок. Думаю, с такими ребятами есть все шансы улучшить результаты прошлого сезона. Все поверили в себя. Поддержка им будет обеспечена.

Все признают, что на минской арене — одна из лучших атмосфер в КХЛ. Надеюсь, минимум мы достигнем такого же результата, а максимум — пройдем пару раундов", — сказал бывший белорусский футболист Вячеслав Глеб.

Напомним, в прошлом сезоне минское «Динамо» впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило «Трактору».