Владислав Радимов: «Со “Спартаком” все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»

«Со “Спартаком” все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!
И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года? «- написал бывший полузащитник ЦСКА и “Зенита” Радимов.
Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й.
Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению».