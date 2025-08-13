Ричмонд
Владислав Радимов: «Со “Спартаком” все понятно, бить лежачего не хочется! И все-таки: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027-го»

Во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России московская команда по пенальти уступила махачкалинскому «Динамо» (1:1, пен. 3:4). Красно-белые выиграли лишь два из шести матчей сезона.

Источник: Sports

«Со “Спартаком” все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!

И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года? «- написал бывший полузащитник ЦСКА и “Зенита” Радимов.

Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й.

Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению».