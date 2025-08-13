«Химнастик» отменил переход Кальдерона через пару часов после объявления. Защитник год назад произнес: «Я срал на мертвецов каталонцев» — видео завирусилось после его трансфера

Решение отменить сделку, как отмечает La Razon, связано с оскорбительными заявлениями защитника, направленными на Каталонию и ее жителей. Год назад футболист после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода «Кордобы» во второй по силе испанский дивизион заявил во время прямого эфира в соцсетях: «Я срал на мертвецов каталонцев».