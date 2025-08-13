Семак о Шилове против «Рубина»: «Хорошо вышел, успокоил. Это привело к результативным действиям»

— Многие высказывают мнение, что выход Шилова перевернул ход игры. Вы с этим согласны?
— Насчет того, что он перевернул ход игры, сложный вопрос. То, что он вышел удачно — бесспорно, в тех двух моментах, которые привели к пенальти и к забитому мячу, сыграл хорошо.
Но, опять же, и Педро хорошо ему отдал, что касается его забитого мяча. В моменте с пенальти… здесь он, я думаю, хорошо распорядился мячом, увидел, что центр закрыт, еще один раз убрал, и здесь уже защитник не успел среагировать. Поэтому вышел хорошо, действительно.
Насчет того, что перевернул игру… по крайней мере, успокоил своими действиями, которые привели к результативным действиям — это уж точно.
— Маленькое уточнение. Шилов не летал в Грозный?
— Не летал.
— В воскресенье в заявке «Зенита-2» его тоже не было. Он по какому-то индивидуальному плану тренировался и готовился к этому матчу?
— Мы на него рассчитывали, поэтому он не сыграл за «Зенит-2», потому что готовился к сегодняшнему матчу. И он, и Лобов, — сказал тренер «Зенита».