Челестини о Торопе против «Акрона»: «Хороший матч провел, даже великолепный. Партнеры по команде тоже ошиблись не один раз»

— С Торопом общались после его ошибки в игре?
— Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен.
Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч, — сказал тренер ЦСКА.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше