Челестини о Торопе против «Акрона»: «Хороший матч провел, даже великолепный. Партнеры по команде тоже ошиблись не один раз»

На 53‑й минуте матча Фонбет Кубка России вратарь ЦСКА ошибся в передаче, после чего тольяттинцы открыли счет.

Источник: Спортс"

— С Торопом общались после его ошибки в игре?

— Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен.

Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч, — сказал тренер ЦСКА.

