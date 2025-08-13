Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Гайсумов о «Зените» и 0:1 с «Ахматом»: «Примитивный футбол: вывести мяч на фланг, оттуда подача или прострел — и все. Нужно было укреплять середину или перестроить»

— Тотальное владение «Зенита» не помогло одолеть соперника. Что не получилось?

Источник: Спортс"

— Про тотальное владение — это все для статистики. Да, многомиллионнные соперники «Ахмата» всегда качественные. Но стратегия игроков «Зенита» — это вывести мяч на фланг и оттуда подача или прострел, вот и все! Примитивный футбол.

«Ахмат» грамотно играл в обороне, правильно перестраивался в каждом моменте. Семаку нужно было оперативно решать задачу — насытить дополнительно хотя бы еще одним игроком в центре. Все подборы, отскоки или выносы мяча подбирали Касинтура, Силва или Келиану, а дальше выбегали в атаку. В первом тайме это и привело к голу. Во втором тайме продолжилось.

Вот главная ошибка «Зенита». Нужно было укреплять середину или перестроить. Я наблюдал матч со стадиона и проговаривал эти моменты своим старым болельщикам, они убеждались по ходу матча в моих словах. Для хозяев поля было важно не ошибаться в подачах и прострелах, — сказал бывший игрок «Ахмата».