Гайсумов о «Зените» и 0:1 с «Ахматом»: «Примитивный футбол: вывести мяч на фланг, оттуда подача или прострел — и все. Нужно было укреплять середину или перестроить»

«Ахмат» грамотно играл в обороне, правильно перестраивался в каждом моменте. Семаку нужно было оперативно решать задачу — насытить дополнительно хотя бы еще одним игроком в центре. Все подборы, отскоки или выносы мяча подбирали Касинтура, Силва или Келиану, а дальше выбегали в атаку. В первом тайме это и привело к голу. Во втором тайме продолжилось.