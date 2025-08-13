Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2

Кирьяков за ужесточение лимита: «У нас избыток легионеров, нужно больше внимания обращать на своих. В отсутствие еврокубков стараться побеждать только за счет иностранцев — это смешно»

— Как относитесь к идее ужесточения лимита?

Источник: Sports

— Положительно. У нас избыточное количество легионеров. В силу того, что мы сейчас не выступаем в международных турнирах, нужно больше внимания обращать на своих футболистов. Есть пример того же «Локомотива», который делает ставку на собственных воспитанников, на россиян. Посмотрите на этих ребят: они молодые, дерзкие, с горящими глазами.

Есть перспективные парни в ЦСКА. Понимаете, если бы были еврокубки, тогда покупки иностранцев были бы в какой-то степени оправданными. В такой ситуации, как сейчас, стараться побеждать только за счет легионеров — это немножко смешно.

В то же время я против искусственных мер. Не должно быть такого, чтобы ставили только из-за паспорта. Однако у кого из россиян есть хотя бы маломальские шансы проявить себя — нужно их потихоньку подтягивать. Сидя на скамейке, ты никак не подтянешь уровень, — сказал бывший футболист сборной России.