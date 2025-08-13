Кирьяков за ужесточение лимита: «У нас избыток легионеров, нужно больше внимания обращать на своих. В отсутствие еврокубков стараться побеждать только за счет иностранцев — это смешно»

— Положительно. У нас избыточное количество легионеров. В силу того, что мы сейчас не выступаем в международных турнирах, нужно больше внимания обращать на своих футболистов. Есть пример того же «Локомотива», который делает ставку на собственных воспитанников, на россиян. Посмотрите на этих ребят: они молодые, дерзкие, с горящими глазами.
Есть перспективные парни в ЦСКА. Понимаете, если бы были еврокубки, тогда покупки иностранцев были бы в какой-то степени оправданными. В такой ситуации, как сейчас, стараться побеждать только за счет легионеров — это немножко смешно.
В то же время я против искусственных мер. Не должно быть такого, чтобы ставили только из-за паспорта. Однако у кого из россиян есть хотя бы маломальские шансы проявить себя — нужно их потихоньку подтягивать. Сидя на скамейке, ты никак не подтянешь уровень, — сказал бывший футболист сборной России.