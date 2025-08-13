Семак о «Зените» без бразильцев в старте против «Рубина»: «Они в непростом функциональном состоянии после “Ахмата”. Мы прилетели в Петербург только в воскресенье вечером»

— Мы по независящим от нас причинам, форс-мажорным, прилетели в Петербург только позавчера [в воскресенье] вечером. У нас тренировки после игры с «Ахматом» — буквально вчера один день был. И, конечно, те ребята, которые провели большую часть матча с «Ахматом», они в достаточно непростом состоянии функциональном, и тоже не до восстановления.