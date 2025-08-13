Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.62
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.20
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2

Канчельскис о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Если они ставят задачу выхода в АПЛ, то можно попробовать. Чемпионшип — самая тяжелая лига, там более силовой футбол, чем в РПЛ»

"Саутгемптон — хороший город. Там хорошая команда, хорошие стадион и болельщики. Я там был, хорошо знаю команду с юга Англии. Чемпионшип — самая тяжелая лига. Там 24 команды, и никто не хочет вылетать.

"Саутгемптон — хороший город. Там хорошая команда, хорошие стадион и болельщики. Я там был, хорошо знаю команду с юга Англии. Чемпионшип — самая тяжелая лига. Там 24 команды, и никто не хочет вылетать. Очень серьезно бьются, там тяжело играть. Плюс еще надо не забывать про Кубок Англии, Кубок лиги. Нагрузка ждет его серьезная.

Если «Саутгемптон» его хочет и при этом ставит задачу выхода в Премьер-лигу, то можно попробовать. Сложно сказать, потеряется он там или нет. 50 на 50, мне кажется. Борьбы там будет больше, там более силовой футбол, чем в РПЛ. Может, справится с этим.

Чемпионшип по борьбе намного сложнее АПЛ. График будет сумасшедший. Если судить с точки зрения попробовать себя в АПЛ, если выйдут, то надо ехать. С «Краснодаром» он выиграл уже чемпионат. Кроме Кубка России больше нечего выигрывать. Пускай принимает решение, не буду ничего советовать. Если нужно будет что-то подсказать, я готов. Мы все адекватные люди и должны друг другу помогать и подсказывать«, — сказал бывший игрок “Саутгемптона” и “Манчестер Юнайтед”.