Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
П1
3.55
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
П1
2.95
X
3.62
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
П1
1.99
X
4.20
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга — через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»

Красно-белые уступили в матче Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

— Конечно, тяжелый матч. В конце забили, вроде сильные положительные эмоции, но в итоге все равно проиграли. Это еще более тяжелый момент.

Большое спасибо болельщикам, сейчас не лучший период у нашей команды, не очень хорошие результаты. Но они все равно нас поддерживали, гнали вперед. Это большая честь играть за «Спартак» при таких болельщиках.

— Первый тайм без моментов, а потом острота появилась у ворот соперника. Что поменяли в перерыве?

— В принципе, ничего. Старались выполнять план на игру. Наверное, во втором тайме соперник подустал, потому у нас появилось пространство. За счет этого появились моменты.

— В чем был глобально этот план, кроме подбора скидок от Заболотного?

— Да, он хорошо цепляется за верхние мячи, поэтому у нас есть такая опция, но мы пытались и низом играть, выходить. Однако соперник хорошо оборонялся в большом количестве. Тяжело проходить, когда одна команда обороняется через центр, поэтому пытались с фланга атаковать через Антона, — сказал полузащитник «Спартака».