Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга — через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»

— Да, он хорошо цепляется за верхние мячи, поэтому у нас есть такая опция, но мы пытались и низом играть, выходить. Однако соперник хорошо оборонялся в большом количестве. Тяжело проходить, когда одна команда обороняется через центр, поэтому пытались с фланга атаковать через Антона, — сказал полузащитник «Спартака».