Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.11
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.11
П2
3.47
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2

Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22−23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему — больше денег за голы, передачи и время на поле»

— Противники лимита говорят, что в таких условиях молодые россияне перестают думать об игре, поскольку место на поле у них все равно будет, и гонятся за деньгами.

— В этой истории виноват не только лимит. Этот вопрос можно урегулировать. Допустим, сделать такие контракты, по которым зарплаты всех ребят до 22−23 лет будут одинаковыми. Ввести бонусную систему, когда ты получаешь больше денег, если забиваешь мячи, отдаешь голевые передачи, проводишь много времени на поле.

Сместить акцент в сторону личных показателей — и тогда у ребят будет мотивация проявлять себя, развиваться. Но эти правила должны действовать во всех клубах, чтобы те же агенты понимали, что куда бы они ни пытались пристроить своих игроков, везде им будут отвечать одно и то же, — сказал бывший футболист сборной России.