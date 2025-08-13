Ричмонд
Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет “Золотой мяч”, то это достижение будет сопоставимо, наверное»

— На одном из недавних домашних матчей «Динамо» в РПЛ вы сидели в одной вип-ложе с Александром Овечкиным. Каков он в общении?

Источник: Спортс"

— Саня — вообще открытый, веселый парень. Всегда его видел с улыбкой — добрым и веселым. Никогда не видел грустным. Мы с ним на том упомянутом вами матче не в первый раз пересекались. До этого уже познакомились, когда он на нашу базу приезжал, дарил мне джерси и передавал клюшку моему папе. И вообще, сколько ни видел Овечкина вживую, он всегда с каждым желающим сфоткается, автограф даст — не отказывает вообще никому.

— Его рекорд по голам в НХЛ уже почти всеми обсуждался. Интересно, вы можете себе представить, что в нашем футболе когда-нибудь случится событие, сопоставимое по масштабу с тем, что сделал весной Овечкин?

— Допускаю, что что-то подобное будет, но пока тяжело сказать, что именно. Я думаю, такой рекорд — это событие, которое в принципе в мире не каждый год происходит. Саня — величина вообще для всего мирового спорта. И даже не знаю, кого можно поставить в один ряд с ним.

— Кому-то из наших футболистов для этого надо стать лидером европейского топ-клуба и стабильно быть его лучшим бомбардиром много лет подряд?

— Или выиграть «Золотой мяч». Наверное, такое достижение будет сопоставимо с тем, что сделал Овечкин, — сказал форвард футбольного московского «Динамо».

