Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.80
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.60
П2
2.42
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.05
П2
3.17
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
7.10

Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов — раньше это были Роналду и Рибери, сегодня — Де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»

— Что вы ждете от старта Серии А?

Источник: Спортс"

— Перспективы двоякие: Италия продолжает быть кладбищем слонов — раньше это были Роналду и Рибери, сегодня — Де Брюйне и Модрич. Но есть и большой интерес, и внимание к тренерам — Аллегри, Киву, Гасперини в «Роме» в частности.

— Но Модрич и Де Брюйне, в 39 и 34 года, — признанные топ-игроки во всем мире.

— Так и есть, разумеется. Но я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне, а главное — сколько из их качества и техники смогут воспринять партнеры по команде. Ведь трудно подражать тому, кто уникален.

Хочу сказать, что в одиночку они не смогут быть достаточной силой, если рядом нет команды, способной хорошо двигаться вокруг них. Безусловно, мы будем наслаждаться их мастерством, но те, кто рядом, должны понимать, с кем они играют. Модрич — лидер, который умеет разговаривать с командой: «Милан» от этого выиграет, в сезоне, когда у него будет только чемпионат, — сказал экс-форвард «Лацио».

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше