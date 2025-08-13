Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов — раньше это были Роналду и Рибери, сегодня — Де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»

— Перспективы двоякие: Италия продолжает быть кладбищем слонов — раньше это были Роналду и Рибери, сегодня — Де Брюйне и Модрич. Но есть и большой интерес, и внимание к тренерам — Аллегри, Киву, Гасперини в «Роме» в частности.
— Но Модрич и Де Брюйне, в 39 и 34 года, — признанные топ-игроки во всем мире.
— Так и есть, разумеется. Но я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне, а главное — сколько из их качества и техники смогут воспринять партнеры по команде. Ведь трудно подражать тому, кто уникален.
Хочу сказать, что в одиночку они не смогут быть достаточной силой, если рядом нет команды, способной хорошо двигаться вокруг них. Безусловно, мы будем наслаждаться их мастерством, но те, кто рядом, должны понимать, с кем они играют. Модрич — лидер, который умеет разговаривать с командой: «Милан» от этого выиграет, в сезоне, когда у него будет только чемпионат, — сказал экс-форвард «Лацио».