«Ванкувер в десятке самых комфортных городов мира, тут 200 000 немцев — Мюллер окажет такое же влияние, как Сон на Лос-Анджелес. Месси на другом уровне». Спортдиректор «Уайткэпс» о нови

"Это крупнейший трансфер в истории нашего клуба — с огромным отрывом. Интерес колоссальный, билеты на все оставшиеся матчи сезона будут раскуплены. В нашем магазине побит рекорд — еще никогда мы не продавали такого количества футболок в день объявления о сделке.

МЛС — это топовая лига второго эшелона. Тут есть все: поддержка, инфраструктура, защита игроков. Прибавьте к этому жизнь в Северной Америке — Ванкувер входит в десятку наиболее комфортных для проживания городов мира. У нас есть горы для катания на лыжах и пляжи, как в Калифорнии. Структура лиги — без вылета, только плей-офф — также снижает ежедневное давление, позволяя жить немного свободнее и получать удовольствие.

Сон Хын Мин пользуется такой же популярностью в Лос-Анджелесе благодаря южнокорейской общине. В Ванкувере проживает более 200 000 немцев — Томас окажет здесь такое же влияние, как Сон в Лос-Анджелесе, а Форсберг и Шупо-Мотинг — в Нью-Йорке. Месси, возможно, на ступень выше, но это также сильно зависит от географии и численности населения", — сказал Аксель Шустер.

«Ванкувер» объявил о трансфере Мюллера. 35-летний полузащитник ранее покинул «Баварию» свободным агентом.

