«Ванкувер в десятке самых комфортных городов мира, тут 200 000 немцев — Мюллер окажет такое же влияние, как Сон на Лос-Анджелес. Месси на другом уровне». Спортдиректор «Уайткэпс» о нови

МЛС — это топовая лига второго эшелона. Тут есть все: поддержка, инфраструктура, защита игроков. Прибавьте к этому жизнь в Северной Америке — Ванкувер входит в десятку наиболее комфортных для проживания городов мира. У нас есть горы для катания на лыжах и пляжи, как в Калифорнии. Структура лиги — без вылета, только плей-офф — также снижает ежедневное давление, позволяя жить немного свободнее и получать удовольствие.