Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.81
П2
1.70
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.30
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Овечкин перед матчем «Динамо» — «Краснодар» в Кубке России нанес символический удар. Александр обнял Карпина, уходя с поля

Команда под руководством Валерия Карпина принимает «быков» во 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Спортс"

Александр Овечкин обнял Карпина, покидая поле, после нанесения символического удара.

«Величайший в истории открывает сегодняшний матч», — написала пресс-служба «Динамо».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».

