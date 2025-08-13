Леони переходит в «Ливерпуль» из «Пармы» за 35 млн евро

Узнать больше по теме

ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.