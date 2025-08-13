«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар

18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол — после перехвата паса Кутицкого.
«Динамо» — «Краснодар». 0:4 — Сперцян забил после ошибки Лещука, Мукаилов сделал дубль! Онлайн-трансляция.
На 88-й минуте голкипер на краю вратарской попал под прессинг Никиты Кривцова и не успел выбить мяч, вместо этого попав по сопернику. Футболист «Краснодара», получив удар по ногам, устоял и сумел сделать передачу Эдуарду Сперцяну, который точно пробил в пустой угол — 4:0.
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол — после перехвата паса Кутицкого.
«Динамо» — «Краснодар». 0:4 — Сперцян забил после ошибки Лещука, Мукаилов сделал дубль! Онлайн-трансляция.