Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
перерыв
ПСЖ
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар

На 88-й минуте голкипер на краю вратарской попал под прессинг Никиты Кривцова и не успел выбить мяч, вместо этого попав по сопернику. Футболист «Краснодара», получив удар по ногам, устоял и сумел сделать передачу Эдуарду Сперцяну, который точно пробил в пустой угол — 4:0.

Источник: Спортс"

18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол — после перехвата паса Кутицкого.

«Динамо» — «Краснодар». 0:4 — Сперцян забил после ошибки Лещука, Мукаилов сделал дубль! Онлайн-трансляция.