«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар

На 88-й минуте голкипер на краю вратарской попал под прессинг Никиты Кривцова и не успел выбить мяч, вместо этого попав по сопернику. Футболист «Краснодара», получив удар по ногам, устоял и сумел сделать передачу Эдуарду Сперцяну, который точно пробил в пустой угол — 4:0.