Медкомиссия Ла Лиги признала травму тер Стегена соответствующей критериям олгосрочного восстановления. Завтра «Барселона» приступит к регистрации Гарсии

Ранее каталонцы направили в Ла Лигу медицинский отчет, касающийся операции на спине Марка-Андре тер Стегена — сообщалось, что немецкий вратарь пропустит до 4 месяцев. Одобрение этого заключения позволит «Барселоне» зарегистрировать новичка, используя часть зарплаты тер Стегена.

Источник: Спортс"

Медицинская комиссия Ла Лиги постановила, что травма тер Стегена соответствует критериям долгосрочного восстановления согласно действующему регламенту. Завтра клуб приступит к оформлению регистрации Жоана Гарсии в Ла Лиге.

