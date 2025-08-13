0:4 от «Краснодара» — крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года

В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал с разницей в 4 гола или больше 21 мая 2022 года. Тогда поражение ему нанес «Сочи» — 1:5.
«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 — с общим счетом 0:10.
Команда Валерия Карпина была разгромлена «Краснодаром» со счетом 0:4 на своем поле в FONBET Кубке России.
