Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Такая идея была более 10 лет назад, но мы добились международного развития другими способами»

В прошлом месяце футбольные федерации Италии и Испании представили планы проведения матчей чемпионата в Австралии и США и запросили разрешения у ФИФА и УЕФА.

Источник: Спортс"

"Не думаю, что это как-то изменит позицию Премьер-лиги по этому вопросу, у нас нет никаких планов проводить матчи за рубежом. Это не входит в мои планы и не обсуждается нами.

Прежде всего, такого никогда не происходило. Для этого нужно много вещей.

Премьер-лига подумывала об этом более десяти лет назад, целью было международное развитие лиги. Мы смогли добиться этого другими способами — цифровыми технологиями, партнерами по вещанию, форматами вроде летней серии в США.

Необходимость, которая двигала этой идеей, исчезла", — сказал руководитель АПЛ.