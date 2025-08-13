Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Такая идея была более 10 лет назад, но мы добились международного развития другими способами»

"Не думаю, что это как-то изменит позицию Премьер-лиги по этому вопросу, у нас нет никаких планов проводить матчи за рубежом. Это не входит в мои планы и не обсуждается нами.
Прежде всего, такого никогда не происходило. Для этого нужно много вещей.
Премьер-лига подумывала об этом более десяти лет назад, целью было международное развитие лиги. Мы смогли добиться этого другими способами — цифровыми технологиями, партнерами по вещанию, форматами вроде летней серии в США.
Необходимость, которая двигала этой идеей, исчезла", — сказал руководитель АПЛ.