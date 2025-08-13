Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»

"Сейчас у людей больше возможностей высказать свое мнение, чем когда-либо, но некоторые способы выражения этого мнения неприемлемы. Мы видели примеры с нашими судьями в прошлом сезоне. Это происходит и с игроками, и с другими участниками игры. Это в какой-то мере отражает современное общество — люди выражают свое мнение, и это нормально, а игра порождает раскол мнений по спорным вопросам. Но несогласие с итогами не дает права оскорблять кого-либо на определенных платформах, в том числе угрожая безопасности судей и их семей. Это совершенно неприемлемо.