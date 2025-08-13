Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»

"Сейчас у людей больше возможностей высказать свое мнение, чем когда-либо, но некоторые способы выражения этого мнения неприемлемы. Мы видели примеры с нашими судьями в прошлом сезоне. Это происходит и с игроками, и с другими участниками игры.

Источник: Спортс"

"Сейчас у людей больше возможностей высказать свое мнение, чем когда-либо, но некоторые способы выражения этого мнения неприемлемы. Мы видели примеры с нашими судьями в прошлом сезоне. Это происходит и с игроками, и с другими участниками игры. Это в какой-то мере отражает современное общество — люди выражают свое мнение, и это нормально, а игра порождает раскол мнений по спорным вопросам. Но несогласие с итогами не дает права оскорблять кого-либо на определенных платформах, в том числе угрожая безопасности судей и их семей. Это совершенно неприемлемо.

Мы оказываем хорошую поддержку арбитрам, в том числе психологическую, обеспечиваем их ментальное здоровье и благополучие. Поддержка распространяется и на их семьи.

Раньше судьи выносили решения в моменте, основываясь на том, что они видели. Теперь ВАР рассматривает решения дольше и с разных ракурсов. Но это не отменяет того, что некоторые решения остаются неясными. Если вы считаете, что пенальти был назначен неправильно, вы ожидаете, что ВАР вмешается. Но если соотношение 50/50, половина будет считать, что первоначальное решение было правильным, а если ВАР отменит его, эти люди будут разочарованы.

Наш главный навык — распознавать, когда ситуация действительно спорная, и наоборот, когда она действительно очевидна. Но не ждите, что вы каждый раз будете соглашаться с итоговым решением", — сказал глава судей АПЛ.