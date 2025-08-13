Ричмонд
Мусаев о 4:0 с «Динамо»: «Краснодар» смело встречал «Динамо» и прессинговал, не успокаивался после 3-го мяча. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа"

— Игра получилась достаточно открытой. Мы смело встречали «Динамо» и прессинговали. Мы забили второй и третий мяч, но мы не успокаивались. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа.

Источник: Спортс"

— Вы часто обыгрываете «Динамо».

— Многие игры были 50 на 50. Не стал бы говорить, что «Динамо» — удобный соперник, это очень тяжелый соперник. Что нравится — «Динамо» играет само и дает играть другим.

— Почему капитаном был Кривцов?

— У него есть лидерские качества, и мы хотели поддержать его в этом направлении. Диего Коста тоже заслуживает быть капитаном. Все вице‑капитаны согласились с тем, что Кривцов должен быть сегодня капитаном. Он заслужил.

— После матча вы тепло общались с Карпиным. Он сильно жестикулировал. Расскажете, о чем?

— Наверное, будет некорректно. Пожелал удачи. Надеюсь, что «Динамо» будет играть хорошо в этом сезоне и бороться за высокие места, — сказал главный тренер «Краснодара».