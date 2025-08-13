«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ». Мяч влетел в угол ворот от рук вратаря после удара Ромеро головой

На 48-й минуте Педро Порро направил мяч к углу вратарской со стандарта. Ромеро пробил головой в дальний нижний угол ворот. Шевалье подставил руки, однако в итоге от них мяч залетел в угол ворот.
Напомним, это первый матч 23-летнего голкипера за парижан. Ранее сообщалось, что он будет основным вратарем клуба в новом сезоне.
Изображения: скриншоты из трансляции матча.
