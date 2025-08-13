Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв “Динамо”. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота»

— Хочется сформулировать помягче… Наверное, простые потери мяча.
— Есть версии, с чем они могут быть связаны?
— Тогда это уже грубо будет звучать. Будет не очень корректно говорить, я об этом футболистам скажу.
Счет 0:4 не сильный удар для меня, мы посмотрели ближайший резерв. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота, можно так сказать.
— Сколько нужно времени, чтобы мы увидели другое «Динамо»?
— Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто. Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда, — сказал главный тренер «Динамо».