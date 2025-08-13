Ричмонд
Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв “Динамо”. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота»

— Что в действиях игроков расстраивает вас больше всего?

Источник: Спортс"

— Хочется сформулировать помягче… Наверное, простые потери мяча.

— Есть версии, с чем они могут быть связаны?

— Тогда это уже грубо будет звучать. Будет не очень корректно говорить, я об этом футболистам скажу.

Счет 0:4 не сильный удар для меня, мы посмотрели ближайший резерв. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота, можно так сказать.

— Сколько нужно времени, чтобы мы увидели другое «Динамо»?

— Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто. Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда, — сказал главный тренер «Динамо».