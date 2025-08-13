Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
перерыв
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
5.50
П2
1.19
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить пока рано, но все серьезно. Примем решение вместе с Галицким»

Ранее сообщалось, что клуб, вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, предложил за полузащитника «Краснодара» 12 млн евро.

Источник: Спортс"

"Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.

Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем", — сказал Сперцян.