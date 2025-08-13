Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить пока рано, но все серьезно. Примем решение вместе с Галицким»

"Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.
Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем", — сказал Сперцян.
Ранее сообщалось, что клуб, вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, предложил за полузащитника «Краснодара» 12 млн евро.
