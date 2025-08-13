Мусаев о Мукаилове, сделавшем дубль в ворота «Динамо»: «Уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле — поскромнее надо быть. Нельзя ему расслабляться»

— Насколько сегодня Мукаилов показал свой потенциал?
— Он же не просто так попал сюда. Мы видели, он на летних сборах приезжал к нам, участвовал в одном контрольном матче. Мы смотрим все игры молодежки, видим, что у него есть хорошие задатки. Такой фактурный форвард, но еще много над чем надо работать, нельзя ему расслабляться.
Я уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле. Надо было его убирать сразу, еще рано. Больше работы, надо поскромнее быть.
— Когда мы можем его увидеть в чемпионате?
— Все возможно. У нас на этой позиции играет Джон Кордоба — лучший игрок чемпионата по праву. Казбек сейчас будет больше с нами тренироваться, проводить больше времени с основным составом. Я думаю, шансы будут, — сказал главный тренер «Краснодара».