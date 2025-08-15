Ришарлисон поддержал Теля: «Ошибки и успехи — часть игры, расизм — нет! Надеюсь, эти люди — если их можно так назвать — будут сурово наказаны!»

"Победа или поражение, ошибки или успехи — все это часть игры. Расизм — нет! Тель еще молод, отличный игрок в начале своего пути… и он не заслуживает подобного, как и любой другой.
Такому поведению нет места нигде и больше не должно быть никогда. Надеюсь, эти люди (если их вообще можно так назвать) будут сурово наказаны!
Легко прятаться за своим профилем в социальных сетях, распространяя ненависть и подобные речи. Что-то должно измениться! Мы с тобой, Тель!" — написал бразилец.
Ришарлисон — Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим».