«Воспитанников “Зенита” очень много в других клубах — это показатель работы академии». Селенков о молодых игроках

— Это нужно у него спросить. Если говорить про меня, то из последних ребят я очень переживаю, что Вахания ушел. У нас есть традиция: в конце года мы собираемся с воспитанниками и играем в футбол здесь, на полях академии. Мы с ним часто разговаривали, и я говорил: «Илюха, ты должен играть в РПЛ». Тогда он еще в «Зените-2» был. Слава богу, у него сейчас все хорошо в «Ростове», вызывается в сборную России, — сказал Александр Селенков.