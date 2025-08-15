Ричмонд
«Воспитанников “Зенита” очень много в других клубах — это показатель работы академии». Селенков о молодых игроках

— Многие считают, что одна из проблем нашего молодежного футбола — недобросовестная работа некоторых агентов. Была история с Ананьевым, который ушел в ЦСКА из зенитовской академии.

Источник: Спортс

— В 2023-м я выпускал ребят 2006 года рождения, мы также съездили на турнир в Бразилию и выиграли его. Состав участников хороший был: «Палмейрас», «Сантос», «Коринтианс». Там Ананьев и приглянулся местным клубам, получил приглашение на просмотр. Уже спустя время я услышал, что какие-то разговоры пошли по нему о переходе в московский клуб.

— Он ведь только недавно восстановился, травма была.

— Да, к сожалению, получил травму. Мы как раз были на сборах в Турции, играли с ЦСКА. Я думал, что Ананьев выйдет против нас, а он шел и держался за ключицу. Рассказывал, что играли против сербов и что-то случилось. На самом деле наших воспитанников же очень много в других клубах. И это очень хорошо, тоже некий показатель работы академии.

— Аршавин болезненно реагирует на случаи, когда конкуренты уводят игроков?

— Это нужно у него спросить. Если говорить про меня, то из последних ребят я очень переживаю, что Вахания ушел. У нас есть традиция: в конце года мы собираемся с воспитанниками и играем в футбол здесь, на полях академии. Мы с ним часто разговаривали, и я говорил: «Илюха, ты должен играть в РПЛ». Тогда он еще в «Зените-2» был. Слава богу, у него сейчас все хорошо в «Ростове», вызывается в сборную России, — сказал Александр Селенков.