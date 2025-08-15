Кьеллини назвал Ибрагимовича самым сильным нападающим, Роналду — игроком, у которого больше всего учился

А партнер по команде, у которого я больше всего учился — Криштиану Роналду«, — сказал бывший защитник “Ювентуса”.
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.