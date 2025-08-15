Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Жирона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.31
П2
3.37
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.69
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.20
П2
9.00
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
9.20
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.75
П2
3.02

Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области

Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области, пострадали два человека.

Источник: Управление МВД России по Омской области

КЕМЕРОВО, 15 авг — РИА Новости. Автобус, перевозивший футболистов, попал в аварию с несколькими фурами и иномаркой в Тюкалинском районе Омской области, по предварительной информации, пострадал водитель иномарки и пассажир автобуса, рассказали РИА Новости в МВД региона.

«Два человека пострадали (в ДТП с автобусом в Тюкалинскомм районе — ред.): пассажир автобуса, футболист команды “Тюмень 2” и водитель BMW. По предварительной информации, пять автомобилей стали участниками аварии, среди которых большегрузы. Обстоятельства аварии уточняются», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры автобуса размещены в Тюкалинском районе, пострадавшие доставлены в больницу.

Как уточняется в релизе ведомства, авария произошла около 17.30 (около 14.30 мск) в Тюкалинском районе на 505-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Участниками ДТП стали три большегруза, иномарка «БМВ» и автобус, перевозивший взрослую футбольную команду из Тюмени.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Организован объезд места происшествия, движение регулируют экипажи Госавтоинспекции.