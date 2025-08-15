Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области

КЕМЕРОВО, 15 авг — РИА Новости. Автобус, перевозивший футболистов, попал в аварию с несколькими фурами и иномаркой в Тюкалинском районе Омской области, по предварительной информации, пострадал водитель иномарки и пассажир автобуса, рассказали РИА Новости в МВД региона.
«Два человека пострадали (в ДТП с автобусом в Тюкалинскомм районе — ред.): пассажир автобуса, футболист команды “Тюмень 2” и водитель BMW. По предварительной информации, пять автомобилей стали участниками аварии, среди которых большегрузы. Обстоятельства аварии уточняются», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что пассажиры автобуса размещены в Тюкалинском районе, пострадавшие доставлены в больницу.
Как уточняется в релизе ведомства, авария произошла около 17.30 (около 14.30 мск) в Тюкалинском районе на 505-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Участниками ДТП стали три большегруза, иномарка «БМВ» и автобус, перевозивший взрослую футбольную команду из Тюмени.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Организован объезд места происшествия, движение регулируют экипажи Госавтоинспекции.