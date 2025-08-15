Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области

Как уточняется в релизе ведомства, авария произошла около 17.30 (около 14.30 мск) в Тюкалинском районе на 505-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Участниками ДТП стали три большегруза, иномарка «БМВ» и автобус, перевозивший взрослую футбольную команду из Тюмени.