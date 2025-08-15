Перес получит 1 евро — он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным

Судья также призвал к публикации вынесенного решения в El Confidencial и других изданиях в течение 15 календарных дней, к «эффективному и постоянному прекращению распространения полного или частичного содержания записей», запретив их полное или частичное воспроизведение, а также к компенсации истцу ущерба в 1 евро и покрытию всех судебных издержек, понесенных в ходе разбирательства.