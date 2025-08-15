«Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!” — говорится в субтитрах видео.
Дзюба выложил видео с собой под песню Майкла Джексона: «Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!”
В видео под песню They Don’t Care About Us«(“Им наплевать на нас”) показаны моменты празднования голов 36-летним футболистом, а ролик сопровождают субтитры на русском с переводом слов песни.