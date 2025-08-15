Ричмонд
Дзюба выложил видео с собой под песню Майкла Джексона: «Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!”

В видео под песню They Don’t Care About Us«(“Им наплевать на нас”) показаны моменты празднования голов 36-летним футболистом, а ролик сопровождают субтитры на русском с переводом слов песни.

«Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: “Мне плевать на вас!” — говорится в субтитрах видео.