Экитике после 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, стану лучше и сделаю больше для “Ливерпуля”. Моими кумирами были Неймар и Бензема»

"Хорошая игра. Я мог бы сыграть лучше. Но главное — победа и наш настрой. Мы хотели победить ради тех, кто сегодня пришел, ради Диогу, и мы этого добились, так что я рад за всех.
Мне еще многое предстоит сделать. Я помогал команде как мог, еще многое могу сделать. Думаю, я стану лучше и сделаю еще больше для этой команды. В детстве у меня было два кумира — Неймар и Карим Бензема. Люблю Бензема за то, что он сделал для футбола«, — сказал форвард “Ливерпуля”.
