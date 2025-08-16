Экитике после 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, стану лучше и сделаю больше для “Ливерпуля”. Моими кумирами были Неймар и Бензема»

Мне еще многое предстоит сделать. Я помогал команде как мог, еще многое могу сделать. Думаю, я стану лучше и сделаю еще больше для этой команды. В детстве у меня было два кумира — Неймар и Карим Бензема. Люблю Бензема за то, что он сделал для футбола«, — сказал форвард “Ливерпуля”.