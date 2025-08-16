Ричмонд
Экитике после 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, стану лучше и сделаю больше для “Ливерпуля”. Моими кумирами были Неймар и Бензема»

Форвард «Ливерпуля» отметился голом в матче.

Источник: Спортс"

"Хорошая игра. Я мог бы сыграть лучше. Но главное — победа и наш настрой. Мы хотели победить ради тех, кто сегодня пришел, ради Диогу, и мы этого добились, так что я рад за всех.

Мне еще многое предстоит сделать. Я помогал команде как мог, еще многое могу сделать. Думаю, я стану лучше и сделаю еще больше для этой команды. В детстве у меня было два кумира — Неймар и Карим Бензема. Люблю Бензема за то, что он сделал для футбола«, — сказал форвард “Ливерпуля”.

ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше