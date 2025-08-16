Пеп Гвардиола: «В “Ман Сити” слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»

"У нас слишком много людей. Это я не про Эдерсона. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке присутствовали Аке, Гюндоган. Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для борьбы.