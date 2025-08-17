Тебас о проблемах с регистрацией игроков в Ла Лиге: «В приоритете — устойчивое развитие. Каждый год одно и то же, этот фильм я уже видел»

— Я лишь говорю, что это может быть. Потому что всегда есть клубы, которые задерживаются с регистрацией. Это правило, которое клубы сами приняли и продолжают поддерживать, потому что в приоритете — устойчивое развитие.
— Лига закроет на это глаза?
— Есть регламент, который клубы знают уже давно. Всегда что-то происходит. К 31 августа все или почти все выполняют свои обязательства. Многие уходы совершаются в последние пятнадцать дней — в этом нет ничего необычного.
Мне нравится общаться с другими лигами. Сегодня Бундеслига — лига, наиболее похожая на нашу, с аналогичными правилами финансового контроля, — имеет примерно такое же количество уходов.
Меня совершенно не удивляет то, что происходит, каждый год одно и то же. Этот фильм я уже видел. Просто у каждого клуба есть своя стратегия. Посмотрим, как клубы решат свои проблемы. Может, кто-то уже все уладил, я ничего раскрывать не буду, — сказал президент Ла Лиги.