Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Челси» не продал Андрея Сантоса «Вест Хэму» за 45 млн фунтов (Вене Касагранде)

«Молотобойцы» предложили 45 миллионов фунтов за трансфер полузащитника «синих», но получили отказ, сообщает журналист Вене Касагранде.

Источник: Спортс"

«Челси» сообщил руководству «Вест Хэма», что бразильский игрок не покинет команду.

Прошлый сезон Сантос провел в «Страсбуре» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он провел 32 матча, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

