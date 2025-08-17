Рами о самом сильном сопернике: «Месси, однозначно. Мы контролировали его вчетвером как целая армия, но он умудрялся найти тот самый чертов пас»

— Однозначно, Лионель Месси. Когда я впервые играл против него (в матче «Валенсия» — «Барселона» (2:2) в сентябре 2011-го — Спортс«“), я плохо спал накануне, думая: “Надеюсь, мы проиграем 0:2, не больше”. Когда мы выигрывали 1:0, он сам решал, когда хочет сравнять счет.
Мы выстраивались всеми четырьмя защитниками, компактно и плотно, а затем он обводил каждого, одного за другим. Так мы выходили, меняли позицию, выходили, возвращались на позицию… Я так не делаю даже против десятилетних.
И каждый раз, когда мы были уверены, что контролируем его в нужной позиции, как целая армия, он умудрялся найти тот самый чертов пас, убивающий нас между линиями, и отдать его Педро, — сказал экс-защитник «Валенсии», «Севильи» и других клубов Рами.