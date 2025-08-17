Ричмонд
Рами о самом сильном сопернике: «Месси, однозначно. Мы контролировали его вчетвером как целая армия, но он умудрялся найти тот самый чертов пас»

— Самый сильный игрок, с которым вы когда-либо сталкивались?

Источник: Спортс"

— Однозначно, Лионель Месси. Когда я впервые играл против него (в матче «Валенсия» — «Барселона» (2:2) в сентябре 2011-го — Спортс«“), я плохо спал накануне, думая: “Надеюсь, мы проиграем 0:2, не больше”. Когда мы выигрывали 1:0, он сам решал, когда хочет сравнять счет.

Мы выстраивались всеми четырьмя защитниками, компактно и плотно, а затем он обводил каждого, одного за другим. Так мы выходили, меняли позицию, выходили, возвращались на позицию… Я так не делаю даже против десятилетних.

И каждый раз, когда мы были уверены, что контролируем его в нужной позиции, как целая армия, он умудрялся найти тот самый чертов пас, убивающий нас между линиями, и отдать его Педро, — сказал экс-защитник «Валенсии», «Севильи» и других клубов Рами.

ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
