Морено после 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство только в одну сторону — не было обеих карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Это неуважение к “Сочи” — легко

"Я всегда жду и надеюсь, что арбитр будет судить в обе стороны одинаково, но сегодня он судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки, если вспоминать карточку Марсело, ни второй, не было и фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Поэтому сложно было что‑то сделать во втором тайме. Сегодня было разное судейство и разный регламент, это очень огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, судья не свистел, можно вспомнить момент с Саулем [Гуарирапой], и многие другие моменты.