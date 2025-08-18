Аршавин о «Динамо»: «Лучшее — враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»

Их прежний тренер Марцел Личка быстро вывел клуб на те позиции, которых, как мне кажется, не ожидали сами руководители динамовского клуба. А когда он их туда вывел, амбиции руководства настолько возросли, что они решили, будто приглашения более сильного тренера им хватит для чемпионства прямо сейчас. Это не сработало.