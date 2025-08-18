Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что “Оренбург” верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у “Акрона”

«Оренбург» впервые выиграл в текущем чемпионате России.

Источник: Спортс"

— Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.

— Вы очень спокойно реагировали на забитые мячи вашей команды. Почему?

— В последние две недели мы начали выглядеть как команда, поэтому я спокоен. Ребята, которые выходят на поле, знают, что делать. Я не хочу тратить никакие эмоции, в футбол играют до 98 минут. Это мой характер, не хочу показывать ни негативные, ни позитивные эмоции. Я хочу, чтобы моя команда держала концентрацию до конца, сегодня это получилось, — сказал тренер «Оренбурга».