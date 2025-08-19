Ричмонд
Романцев о «Спартаке» и «Зените»: «Нельзя валяться после каждого столкновения — это легионеры делают. Валяешься, корчишься — иди в фигурное катание»

Команды сыграли вничью 2:2 в матче пятого тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Было что-то, что вам не понравилось в матче «Спартака» и «Зенита»? Какие-то отрицательные моменты?

— Да, такие моменты были. И, кстати, это уже идет давно.

Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения — это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.

Откуда это пришло? Это в основном легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли.

Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что все, человек умер. А уже через минуту встает, побежал. Зачем это?

Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же якобы время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент. Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом.

Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали — но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.

Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться.

Как только лежит, не встает — сразу судья подошел, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали.

Футбол — это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание, — сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.