Романцев о «Спартаке» и «Зените»: «Нельзя валяться после каждого столкновения — это легионеры делают. Валяешься, корчишься — иди в фигурное катание»

Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же якобы время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент. Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом.